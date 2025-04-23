Büyükçekmece'de Deprem Sırasında Sitede Hasar Oluştu
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Kumburgaz'daki bir sitede hasar meydana geldi. Çatısından parçaların düştüğü belirtilen olayda, yaralanan olmadı ve site görevlileri tarafından çalışmalar başlatıldı.
Büyükçekmece'de sitede deprem sırasında hasar oluştu
İSTANBUL - Büyükçekmece'de deprem sırasında bir sitede hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre 6.2'lik deprem sırasında Kumburgaz'da bulunan bir sitenin çatısından parçalar düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bölgede site görevlileri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa