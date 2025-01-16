Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı

Büyükçekmece'de 16 Yaşındaki Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı

Büyükçekmece'de 16 Yaşındaki Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'deki bir meslek lisesinde 16 yaşındaki öğrenci, psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, müdür yardımcısını bıçakla yaraladığını itiraf etti. Şüpheli, olayın sebebini arkadaşlarının dalga geçmesine ve oynadığı bir oyundan etkilenmesine bağladı.

Büyükçekmece'de kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaralayan 16 yaşındaki öğrencinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oynadığı oyundan etkilenip bıçak koleksiyonu yaptığını söyleyen Şüpheli, "Okula çanta getirdiğim için onunla da dalga geçtiler. Ben bu duruma sinirlendim. Müdür yardımcısının odasına gittim. Kendisine devamsız durumumu sordum. Bir anda sinir patlaması yaşadım. Sinir patlaması yaşayınca üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve müdür yardımcısı Şükran Çalışkan'a sapladım" dediği öğrenildi.

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde dün 16 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen öğrenci B.Y.E. okulun kadın müdür yardımcısının boğazına bıçak saplayıp kaçmıştı. Gözaltına alınan Öğrencinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"Çantamda bulunan bıçaklar ile koleksiyonumdur, bu aletler oynadığım oyunda da bulunuyor"

oynadığı oyuna özenerek bıçak koleksiyonu yaptığını söyleyen B.Y.E, ifadesinde "dying light" çekiç ve jop benim isimli bilim kurgu oyununu oynamaktayım. Çantamda bulunan bıçaklar koleksiyonumdur. Bu aletler oynadığım oyunda da bulunuyor. Ben de oyunda kullandığım bu aletlerin gerçeğini de alarak koleksiyon yaptım. Bugün koleksiyonumda bulunan bu aletleri arkadaşlarıma da göstermek amacıyla çantama koymuştum" dediği öğrenildi.

"Sinir patlaması yaşayınca üzerimde bulunan bıçağı müdür yardımcısına sapladım"

İfadesinin devamında okula gittiğini ve arkadaşlarının kıyafeti ile dalga geçtiğini belirten şüpheli, "Okulda gittim. Okulda yine benim kıyafetim ile dalga geçtiler. Okula çanta getirdiğim için onunla da dalga geçtiler. Ben bu duruma sinirlendim. Konuşmak için müdür yardımcısının odasına gittim. Kendisine devamsız durumumu sordum. Dosyaya sunmuş olduğum psikiyatrik raporumu devamsızlığımdan düşüp düşemeyeceğini sordum. Müdür yardımcısı Şükran Çalışkan bakmak için bilgisayarını açtı. Bilgisayara baktığı anda ben bir anda sinir patlaması yaşadım. Ben aynı zamanda sinir hastasıyım. Hastanede tedavi gördüm. Kırmızı reçeteli ilacı kullandım. Sinir patlaması yaşayınca üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve müdür yardımcısı Şükran Çalışkan'a sapladım. Aslında koluna saplamak için bıçağı salladım. Ancak o engel olmak için elimi tuttu. Elime tutunca bıçak kayarak boynuna denk geldi. Müdür yardımcısının beni sinirlendirecek bir eylemi olmadı. Ben okulda benimle dalga geçildiği için genel olarak sinirliydim ve kafama takıyordum. Bıçakladıktan sonra okuldan kaçtım. Daha sonra polis merkezine giderek kendim teslim oldum" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
img

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
img

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.