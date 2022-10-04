Büyü bozmak için kedilerin bacaklarını kestiler

Gaziantep'te son günlerde bacakları kesilmiş kedi vakaları yaşanmaya başladı.Vatandaşların şikayetti üzerine Karkamış ilçesinde yapılan inceleme sonucunda arka bacakları kesilmiş kedilere ulaşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri kedileri tedavi altına aldı.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜNDE KEDİ VAHŞETİ

Artan kesik bacaklı kedi vakaları hakkında konuşan vatandaşlar cinci hocanın büyü bozmak için kendisine gelen kişilerden kesilmiş kedi bacağı istediğini iddia etti. Çok sayıda bacağı kesilmiş kedi gördüklerini söyleyen vatandaşlar kedilere zarar veren kişilerin bulunup cezalandırılmasını istedi. Hayvanları koruma günü olarak kutlanan 4 Ekim günü böyle bir vahşetin yaşanmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve yerel basında ilimiz Karkamış ilçesinde 10'dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde haberler yapılması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bahse konu olayın gerçekliği ve çeşitli yönleriyle ile ilgili İlçe Emniyetimiz ve İlçe Belediyemiz tarafından araştırmalar derinlemesine çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bununla birlikte bazı paylaşımlarda yer alan ve engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Kaymakamlığımız tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler Kaymakamlığımızca ve adli merciler tarafından yakinen takip edilmektedir" denildi.