Bursa Yıldırım'da asayiş denetiminde 539 kişi sorgulandı, 2 yoklama kaçağı yakalandı

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Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yıldırım ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı asayiş uygulamasında 539 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli noktalarda denetlenen 189 araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Uygulamalarda 2 yoklama kaçağı yakalanırken, 2 iş yerinde ise idari eksiklik tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çevik Kuvvet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 70 personelin katılımıyla Yıldırım ilçesinde sabit ve hareketli yol uygulamaları ile umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında yapılan sabit ve hareketli yol uygulamalarında 391 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucunda yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 aranan şahıs yakalanırken, kontrol edilen 189 araçta herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.

Umuma açık iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 13 işletme kontrol edildi. İş yerlerinde bulunan 148 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, aranan herhangi bir şahsa rastlanmadı. Denetimlerde 1 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 1 iş yerinde ise mesul müdürün bulunmadığı tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı