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Bursa-Yenişehir Yolunda Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

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Bursa-Yenişehir yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa- Yenişehir yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den Bursa istikametine seyreden Murat Y. (49) idaresindeki 16 SPL 30 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü ve yolcu Zeynep Y. (23) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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