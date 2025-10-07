Haberler

Bursa-Yalova Yolunda Tır Yangını

Güncelleme:
Bursa-Yalova yolu Dürdane yokuşunda bir tır seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın büyüyerek ön kısmı sardı. Sürücünün müdahalesine rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürmekte zorlandı ve tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.15 sıralarında Bursa - Yalova yolu Dürdane yokuşunda meydana geldi. Bursa'dan Yalova yönüne gitmekte olan tırın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekti ve ilk olarak alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek istedi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevler ön kısmını sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlere teslim olan tırın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURSA

