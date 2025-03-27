Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Uludağ'da otel yangını! Kahreden haberi belediye başkanı verdi
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi

Emekliye güzel haber! Zam yasalaştı
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel'in kafeteryasında sabah saatlerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın sabah 06.00 sularında Kervansaray Otel'de meydana geldi. Otelin kafeteryasında çıkan yangın tüm otele yayıldı ve ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. İçeride bulunan 12 otel görevlisinden 9'u dışarı çıkarken duman etkilenen 3 görevli ise hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.