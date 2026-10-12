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Bursa polisi göçmen kaçakçılığında 11 organizatörü gözaltına aldı

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Bursa polisi göçmen kaçakçılığında 11 organizatörü gözaltına aldı
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Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 65 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınırken, organizatör konumundaki 11 şüpheli gözaltına alındı. Muhafaza altına alınanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 65 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınırken, şüphelilerin göçmenleri yasa dışı yollarla taşıdığı ve barınmalarına imkan sağladığı belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri'nde durdurulan bir araçta 4 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yapılan incelemede, 3 şahsın kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakkının bulunmadığı belirlendi. Şahısların 18 bin TL karşılığında İzmir'den Bursa'ya götürüldüğü tespit edilirken, organizatör konumundaki şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

6 adrese operasyon düzenlendi

Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde toplam 6 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 61 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahıslardan 50'sinin kimliksiz olduğu ve yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı, 4'ünün vize ihlali yaptığı, 2'sinin ise ikamet izni başvurusu bulunduğu belirlendi.

Adreslerdeki şahısların aylık kişi başı 3 bin TL ile 4 bin TL arasında ücret karşılığında yasa dışı şekilde barındırıldığı tespit edildi.

11 şüpheli gözaltına alındı

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 65 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alındı. Kimliksiz, vize ihlali bulunan ve yasal kalış hakkı olmayan şahıslar, deport ve gerekli adli-idari işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığını organize eden ve şahıslara yasa dışı barınma imkanı sağlayan organizatör konumundaki toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlara sevk işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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