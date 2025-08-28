Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını Çıktı
Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık ile Koyunhisar mahalleleri arasında ormanlık alanda yangın başladı. Olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık ile Koyunhisar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın başladı.

Alevler, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık ile Koyunhisar mahalleleri arasındaki ormanlık alandan yükselmeye başladı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede köylüler de alevlerin yükseldiği bölgeye yardıma koştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
