Haberler ›› 3sayfa ›› Bursa'nın Karacabey ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı

20 Aralık 2023 11:57 Güncelleme: 11:59 Abone Ol

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 12 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.