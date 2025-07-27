Bursa'nın İznik İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İznik İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Alakaya mevkisinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi inceleniyor, can kaybı ve yapı zararı yaşanmadığı bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Alakaya mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına, orman işletme ekipleri ve itfaiye tarafından kısa sürede müdahale edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülmesi, muhtemel bir facianın önüne geçti. Yetkililer, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yapı zararının yaşanmadığını bildirdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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