Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgarda bir tekne battı

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Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarda bir tekne battı.

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle sahilde bulunan bir tekne su alarak batarken, çok sayıda tekne de sahipleri tarafından Büyükkumla Deresi'ne çekildi. Bölgede etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkiledu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı