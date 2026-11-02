Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Mustafakemalpaşa'da kamyon eve çarptı, 1 ev yıkıldı, kamyon sürücüsü sıkıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mustafakemalpaşa'da kamyon eve çarptı, 1 ev yıkıldı, kamyon sürücüsü sıkıştı Haber Videosunu İzle
Bursa Mustafakemalpaşa'da kamyon eve çarptı, 1 ev yıkıldı, kamyon sürücüsü sıkıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bir eve çarparak yan yattı; çarpmanın etkisiyle ev yıkıldı. İtfaiye ekipleri yıkılan evin altında kalan bir vatandaşı ve kamyonda sıkışan sürücüyü çıkarıp sürücüyü tedavi altına aldı. Çalışmalar sürüyor.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon evlere çarparak yan yattı. Yaşanan olayda 1 ev yıkılırken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. Kamyon sürücüsü ile yıkılan evin altında kalan bir vatandaş, ekipler tarafından çıkarıldı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle ev yerle bir olurken, kamyon ise yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yıkılan evin altında kalan bir kişiyi çıkardı. Kamyonda sıkışan sürücü de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak tedavi altına alındı. Yıkılan evin altında kalanların olup olmadığı henüz bilinmezken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı
Netanyahu'dan ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için Trump'a baskı

Netanyahu'nun etekleri tutuştu! Telefonda Trump'a yalvardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

Genç oyuncudan sunucuya tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu
Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ülkeye iner inmez Türkçe paylaşım yaptı
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu