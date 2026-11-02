Bursa Mustafakemalpaşa'da kamyon eve çarptı, 1 ev yıkıldı, kamyon sürücüsü sıkıştı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon evlere çarparak yan yattı. Yaşanan olayda 1 ev yıkılırken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. Kamyon sürücüsü ile yıkılan evin altında kalan bir vatandaş, ekipler tarafından çıkarıldı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle ev yerle bir olurken, kamyon ise yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yıkılan evin altında kalan bir kişiyi çıkardı. Kamyonda sıkışan sürücü de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak tedavi altına alındı. Yıkılan evin altında kalanların olup olmadığı henüz bilinmezken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı