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Bursa Mudanya'da motosikletle minibüs çarpıştı, 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

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Bursa Mudanya'da motosikletle minibüs çarpıştı, 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
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Bursa Mudanya'da motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı; hastanede vücudunda kırıklar tespit edildi. Kazada yolcu minibüsünün boş olması olası bir faciayı önlerken, inceleme sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BBR 595 plakalı 200 cc motosikleti kullanan aday sürücü M.Y., Bursa'dan Mudanya istikametine seyir halindeyken, 16 M 8069 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise metrelerce sürüklenerek kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücünün ilk kontrollerinde vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edildi. Minibüs sürücüsü B.S. kazayı yara almadan atlatırken, yolcu taşımacılığında kullanılan minibüsün kaza sırasında boş olması dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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