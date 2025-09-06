Bursa Kestel'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dakikalar içinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı araçlar sular altında kaldı. Bodrum katlarını su basan vatandaşlar panik yaşadı.

Bursa'da kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış Kestel ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada rögarlar taştı ve bazı araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Belediye ekipleri taşkın yaşanan sokaklarda çalışma yürütürken, yağışın etkili olduğu anlar kameraya yansıdı.

Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı, vatandaşların dizlerine kadar çıkan suyla mücadele ettiği görüldü.

Öte yandan sokağı sular altında kalan bir vatandaş, "Burası Vani Mehmet Mahallesi Köprü Sokak. Burada asfaltı kazdılar yenisini yaptılar, asfaltı düşük yaptılar. Karşı taraf yüksek olduğu için su gitmiyor ve evler su altında kaldı" diye konuştu. - BURSA