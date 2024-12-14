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Bursa Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Kişi Tutuklandı

Bursa Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Kişi Tutuklandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kişi yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında bonzai ve haplar yer alırken, şüpheliler tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda 7 kişi yakalandı. Şahısların ev, araç ve üst aramalarında satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey'de uyuşturucu sattıklarını tespit ettikleri kişileri takibe aldı. Şahıslara ayrı zamanlarda yapılan operasyonlarda 115 gram bonzai, 10 gram bonzai üretiminde kullanılan katı amg, 25 adet uyuşturucu etken maddeli hap, 1 adet tüfek ve 7 adet kartuş ile 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda Levent B. (43), Sevcan B. (39), Karanfil D. (30), Doğuş D. (23), Müslüm D. (29), Erkan C. (37) ve Fazlı C. (47) 'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler Levent B., Sevcan B., Karanfil D., Doğuş D., Müslüm D., Erkan C. ve Fazlı C. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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