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Bursa İznik'te yaralama ve yağma soruşturmasında 2 firari tutuklandı

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Bursa İznik'te yaralama ve yağma soruşturmasında 2 firari tutuklandı Haber Videosunu İzle
Bursa İznik'te yaralama ve yağma soruşturmasında 2 firari tutuklandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarına ilişkin soruşturmada firari 2 şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 firari şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari B.R.K. ve E.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu şahıslar tespit edilen adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, olay sırasında alıkonulan araç, Bursa il merkezinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerince muhafaza altına alınan araç, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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