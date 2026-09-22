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Bursa İznik'te kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi

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Bursa İznik'te kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi
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Bursa'nın İznik ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik çalışmasında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen şahıslar için İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U., "Hırsızlık" suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. ile "Hırsızlık, kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına ve suçla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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