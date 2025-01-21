Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Ümit Özdağ tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir
Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz

Ümit Özdağ: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Bursa-İzmir Otobanında Devrilen Benzin Tankeri Trafiği Kilitledi

Bursa-İzmir Otobanında Devrilen Benzin Tankeri Trafiği Kilitledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey ilçesi yakınlarında devrilen benzin tankeri, otobanda 25 kilometrelik trafik yoğunluğu oluşturdu. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve yol güvenlik önlemleri alındı.

Bursa- İzmir otobanı Karacabey ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan benzin tankeri devrildi. Devrilen benzin tankeri yolu tamamen kapatınca yaklaşık 25 kilometrelik trafik oluştu. Otoban trafiğe kapanırken ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Bursa-İzmir otobanı Karacabey mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan benzin tankeri yola devrildi. Devrilen tanker yolu tamamen kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kapanan yolda yaklaşık 25 kilometrelik trafik oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Top çıktı mı, çıkmadı mı? Devamı gol oldu
img

Bu pozisyonda yaşananlar maçın bile önüne geçti
img

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.