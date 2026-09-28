Bursa İnegöl'de yol kesen sürücü ve yolcuya 360 bin TL cezai işlem uygulandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin önünü keserek araçtan inen sürücü ve yolcuya toplam 360 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olay anı, diğer sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan İbrahim B. yönetimindeki 26 AOD 650 plakalı otomobilin önü, aynı yönde seyreden Tarık Ş. idaresindeki 16 ACF 789 plakalı otomobil tarafından kesildi.

Aracından inen sürücü Tarık Ş. ile araçta bulunan yolcu Hidayet Ş., diğer sürücünün otomobiline yaklaşarak hakarette bulundu. Araçtan inmeyen İbrahim B. ise yoluna devam ederek durumu Bölge Trafik Büro Amirliği ve Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından sürücü Tarık Ş. ve yolcu Hidayet Ş.'ye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" kapsamında kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücü Tarık Ş.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, trafikte yaşanan gerilim anları, İbrahim B.'nin otomobilindeki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı