Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan 2 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Doğan A. (20) ve arkadaşı Kenan A. (23) ile Ömer D. (49) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan A., yanındaki tabancayla Ömer D.'yi sağ bacağından vurdu. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan yaralı özel araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ömer D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Doğan A. ve Kenan A.'yı düzenlenen operasyonla kısa sürede yakaladı. Şüpheliler ifadelerinde, "Alacağımız vardı. Tartışma çıktı, ateş ettik" dedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı