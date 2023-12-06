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Bursa İnegöl'de 'Güven Huzur Uygulaması' yapıldı

6 Aralık 2023 12:34 Son Güncelleme: 12:35 Abone Ol

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik 'Güven Huzur Uygulaması' yaptı. Uygulama havadan görüntülendi. Süleymaniye, Osmaniye, Orhaniye, Mahmudiye mahallelerinde 7 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını yaparken, araçları didik aradılar. 150 polis ekibinin görev aldığı uygulamalarda aranan kişiler yakalanarak gözaltına alındılar. Uygulamalarda 906 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 345 araç incelendi. 31 araca toplamda 172 bin 646 TL cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Bazı suçlardan aranması olan 2 şahıs yakalanıp gözaltına alındı. 1 kişiye 2 adet kuru sıkı silah bulundurmaktan idari işlem yapıldı. 2 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı.