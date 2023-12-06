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Bursa İnegöl'de 'Güven Huzur Uygulaması' yapıldı

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Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik 'Güven Huzur Uygulaması' yaptı. Uygulama havadan görüntülendi. Süleymaniye, Osmaniye, Orhaniye, Mahmudiye mahallelerinde 7 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını yaparken, araçları didik aradılar. 150 polis ekibinin görev aldığı uygulamalarda aranan kişiler yakalanarak gözaltına alındılar. Uygulamalarda 906 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 345 araç incelendi. 31 araca toplamda 172 bin 646 TL cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Bazı suçlardan aranması olan 2 şahıs yakalanıp gözaltına alındı. 1 kişiye 2 adet kuru sıkı silah bulundurmaktan idari işlem yapıldı. 2 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik 'Güven Huzur Uygulaması' yaptı. Uygulama havadan görüntülendi.

Süleymaniye, Osmaniye, Orhaniye, Mahmudiye mahallelerinde 7 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını yaparken, araçları didik aradılar. 150 polis ekibinin görev aldığı uygulamalarda aranan kişiler yakalanarak gözaltına alındılar.

Uygulamalarda 906 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 345 araç incelendi. 31 araca toplamda 172 bin 646 TL cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Bazı suçlardan aranması olan 2 şahıs yakalanıp gözaltına alındı. 1 kişiye 2 adet kuru sıkı silah bulundurmaktan idari işlem yapıldı. 2 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Bursa Güvenlik Yakalama Bursa Gözaltı Trafik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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