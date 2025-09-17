Bursa İnegöl'de DEAŞ Üyesi Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde terörle mücadele ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen A.Y.'yi yakaladı. Operasyon Manisa Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirildi ve yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Manisa Başsavcılığı talimatıyla DEAŞ terör örgütü yapılanmalarına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Manisa ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri İnegöl'de saklanan DEAŞ terör örgütü üyesinin yerini tespit etti.
Ekipler eve operasyon düzenleyerek aranan terör örgütü üyesi A.Y.'yi (25) yakaladı. Yakalanan şahıs sorgulanmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa