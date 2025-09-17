Haberler

Bursa İnegöl'de DEAŞ Üyesi Yakalandı

Bursa İnegöl'de DEAŞ Üyesi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terörle mücadele ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen A.Y.'yi yakaladı. Operasyon Manisa Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirildi ve yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terörle mücadele ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan aranan şüpheliyi yakaladı.

Manisa Başsavcılığı talimatıyla DEAŞ terör örgütü yapılanmalarına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Manisa ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri İnegöl'de saklanan DEAŞ terör örgütü üyesinin yerini tespit etti.

Ekipler eve operasyon düzenleyerek aranan terör örgütü üyesi A.Y.'yi (25) yakaladı. Yakalanan şahıs sorgulanmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek

Aldığı kararla Müslüman ülkeleri utandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nde olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası senaryo değişti

Olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde flaş karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.