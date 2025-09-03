Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın

Yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Olukman mahallesinde saat 13.00 sıralarında çalılık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi ve Orman işletme ekiplerine haber verdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve Orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA