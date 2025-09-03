Haberler

Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın

İnegöl ilçesi Olukman mahallesinde çıkan yangın, itfaiye ve Orman işletme ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Olukman mahallesinde saat 13.00 sıralarında çalılık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi ve Orman işletme ekiplerine haber verdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve Orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
