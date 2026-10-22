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Bursa Gemlik'te telefon iadesi tartışmasında 4 aylık hamile kadın bıçakla yaralandı

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Bursa Gemlik'te telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile kadın, telefon iadesi tartışmasında bıçakla yaralandı. Kadın bankaya sığınarak yardım istedi, hastanede tedavi altına alındı; kendisinin ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile kadının bıçaklanarak yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Aldığı telefonu iade etmek isteyen saldırganın; hamile kadını, iade alamayacaklarını söylemesi üzerine sinirlenip bıçakladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bir telefon mağazasında çalışan Berna A., B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Sabah aldığı telefonu geri getirmiş

4 aylık hamile Berna A.'yı bıçaklayan B.U.'nun sabah saatlerinde satın altığı cep telefonunu öğleden sonra aynı iş yerine gelerek iade edip parasını geri almak istediği, Berna A.'nın cep telefonunu iade alamayacaklarını söylemesi üzerine sinirlenip dışarı çıktığı ve kadını dükkandan çıktığı sırada saldırıp bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. Bursa Şehir Hastanesi Plastik Cerrahisinde tedavisi yapılan Berna A.'nın yüzünde çizikler olduğu kendisinin ve karnındaki 4 aylık bebeğinin iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltındaki B.U.'nun yarın adliyeye sevkedileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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