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Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki alt geçitte meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir kamyon ile üç otomobil çarpıştı.

Bursa'da alt geçitte meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir otomobil kamyonun altına girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir kamyon ile üç otomobil zincirleme kaza yaptı. Otomobillerden biri, kamyonun altına girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonun altına giren 16 BFZ 159 plakalı otomobilde bulunan yolcu Erol Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 16 BFZ 159 plakalı otomobil sürücüsü Cenk D., 16 NOM 98 plakalı otomobilde bulunan Dilara ve Fidan Ş. ile 16 BHK 349 plakalı otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Cenk D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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