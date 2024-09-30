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Bursa'da Yolda Koşan Ayı, Trafik Kazası Tehlikesi Geçirdi

Bursa'da Yolda Koşan Ayı, Trafik Kazası Tehlikesi Geçirdi
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Uludağ'ın eteklerinde Orhaneli karayoluna inen ayı, yoldan geçen sürücüler tarafından takip edildi. Kış uykusuna hazırlanan ayı panik içinde karayolunda koşarak tehlike yarattı.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Orhaneli karayoluna inip yolunu kaybeden ayı az kalsın trafik kazası kurbanı olacaktı. Aracıyla yoldan geçen bir sürücü onu takip edip görüntüledi.

Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayı, ormandan karayoluna indi. Orhaneli yolu üzerinde bir süre durmadan koşarak panik yapan ayıyı, o sırada yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar ayıyı bir süre takip etti. Aracın önünde koşturan ayı ise girdiği ormanlık alanda gözden kayboldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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