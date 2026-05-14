Bursa'da alt geçit yerine yolu kullanan yayaya otomobil çarptı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alt geçit yerine yoldan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki alt geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen D.A.'ya, B.G. yönetimindeki 16 BFJ 125 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA