Bursa'da Yol Verme Meselesi Kavga Sebep Oldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol verme yüzünden tartışan iki sürücü, araçlarını yol ortasında durdurarak kavgaya tutuştu. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bursa'da yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü, kısa sürede kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme yüzünden tartışan iki sürücü araçlarını yol ortasında durdurarak birbirine saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar araya girerek ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa