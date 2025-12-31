Yılbaşı öncesi, Bursa polisinden eş zamanlı sahte alkol denetimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşına saatler kala eş zamanlı sahte alkol denetimi gerçekleştirdi. Satışa hazır halde 98 şişe sahte alkollü içki ve 110 adet sahte içki şişe kapağı ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi vatandaşların huzur ve güven ortamında geçmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaşanabilecek muhtemel sahte alkollü içki satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı mekanlara denetim gerçekleştirdi.

Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde tespiti yapılan 10 işletmede yapılan kontrollerde, satışa hazır vaziyette sahte alkollü içki tespit edildi. 2 işyeri ve 1 ikamette gerçekleştirilen detaylı aramalarda, 98 şişe sahte alkollü içki, 110 adet sahte alkollü içki üretiminde kullanılan şişe kapağı ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu E.S. ve M.Ö. isimli şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç elde etmek hedefiyle halk sağlığına karşı tehdit oluşturabilecek bu tip kişi ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların artarak sürdürüleceğini açıkladı. - BURSA