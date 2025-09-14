Bursa'da Yavru Ayılar Paniğe Neden Oldu

Bursa'da bir site bahçesinde yavru ayılar görülmesi üzerine yönetim, site sakinlerini uyardı.

Bursa'da Keles ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Misafirhanesi bahçesinde görülen ayı yavruları paniğe neden oldu. Site yönetimi bahçede yavru ayıların görülmesi üzerine site bahçesi ve çevresinde yaşanabilecek tehlikelere karşı özellikle çocukların uzak tutulması gerektiği bilgisini paylaşarak site sakinlerine uyarılarda bulundu.

Site yönetiminin yaptığı uyarıda, "TKİ arka bahçe bölgesinde ayı ve yavrularının görüldüğü bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Özellikle çocuklarımız açısından tehlike arz edebilecek bu durum karşısında lütfen dikkatli olunuz. Çocuklarınızın TKİ bahçe ve çevresinde yalnız başına bulunmasına izin vermeyiniz. Mümkün oldukça TKİ arka bahçe bölgesinden uzak durmanız tavsiye olunur" ifadelerine yer verdi. - BURSA