Haberler

Bursa'da Yavru Ayılar Paniğe Neden Oldu

Bursa'da Yavru Ayılar Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Keles ilçesindeki bir sitede, bahçede görülen yavru ayılar sebebiyle site yönetimi, sakinleri çocuklarını uyarmaları konusunda bilgilendirdi.

Bursa'da bir site bahçesinde yavru ayılar görülmesi üzerine yönetim, site sakinlerini uyardı.

Bursa'da Keles ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Misafirhanesi bahçesinde görülen ayı yavruları paniğe neden oldu. Site yönetimi bahçede yavru ayıların görülmesi üzerine site bahçesi ve çevresinde yaşanabilecek tehlikelere karşı özellikle çocukların uzak tutulması gerektiği bilgisini paylaşarak site sakinlerine uyarılarda bulundu.

Site yönetiminin yaptığı uyarıda, "TKİ arka bahçe bölgesinde ayı ve yavrularının görüldüğü bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Özellikle çocuklarımız açısından tehlike arz edebilecek bu durum karşısında lütfen dikkatli olunuz. Çocuklarınızın TKİ bahçe ve çevresinde yalnız başına bulunmasına izin vermeyiniz. Mümkün oldukça TKİ arka bahçe bölgesinden uzak durmanız tavsiye olunur" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi

Adres bu kez Türkiye değil! Şehrin göbeğinde ücretsiz yemek izdihamı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.