Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphelilerin yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama ile internet yoluyla bahis paralarının aktarımına aracılık etme suçlarını işlediklerini belirledi. Şüphelilere ait ikametlerde ve yasa dışı bahis paralarının aktarıldığı değerlendirilen ofiste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında hakkında adli işlem yapılan 7 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları mağdur eden ve devleti zarara uğratan yasa dışı bahis ve benzeri suç organizasyonlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı