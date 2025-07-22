Bursa'da Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Bursa'da Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, mahalleli tarafından kurtarıldı. Yangında ağır yanıklar alan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev kısa sürede alevlere teslim oldu. İçeride mahsur kalan kadının yardım çığlıklarını duyan mahalleli, kapıyı kırarak kadını dışarı çıkardı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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