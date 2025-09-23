Bursa'da Yangında 2 Kadın ve 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2'si kadın 1'i çocuk 3 kişinin yanarak can verdiği yangının boyutu havanın ağarmasıyla birlikte gün yüzüne çıktı. 3. katta alev topuna dönen dairede yanarak canları kaybeden 2 kadın ile yanlarındaki 2 yaşındaki çocuğun yangın sırasında paniğe kapılıp balkona kaçtıkları, balkona açılan odanın alev topuna dönmesiyle birlikte mahsur kalıp geriye dönemedikleri öğrenildi.

Yangın sırasında aynı dairede bulunan 8 kişiden 5'inin ise alevlerin arasından kaçıp kurtulmayı başardıkları kurtulan 5 kişiden 3'ünün dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Gece saat 04.00'de Karacabey'den Bursa Adli Tıp Morguna getirilen cenazelerin ikindi namazını müteakip Karacabey'de toprağa verilecekleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.50 sularında Karacabey ilçesine bağlı Saadet Mahallesi Atılgan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir evin 3. katında ikamet eden Fadime K.'ya ait olduğu öğrenilen dairede kaçak sebebiyle eriyen televizyon fişinden çıkan alevlerin perdeyi tutuşturması neticesi yangın çıktı.

O sırada aralarında misafirlerin de bulunduğu 8 kişi yangın çıktığını fark edemeyince alevler kısa sürede büyüdü.

Diğer odalara yayılan dumanları fark edip panik yaşayan ev ahalisinden 5 kişi dışarıya kaçarak kurtulmayı başarırken ev sahibi Fadime K.'nın 81 yaşındaki annesi Bergüzar K ile Fadime K.'nın 2 yaşındaki torunu Hasan Emir Efe Ç. ve eve misafirliğe gelen akraba olduğu öğrenilen Müyesser A.(88) balkona kaçtı. Kapının açılmasıyla birlikte odaya dolan oksijen içerisini bir anda alev topuna çevirince 2 kadın yanlarındaki 2 yaşındaki çocukla balkonda mahsur kalıp bir daha geriye dönemedi. Yan evin 2. kattaki terasına çıkan komşular kadınlardan 2 yaşındaki çocuğu aşağıya sarkıtmalarını istese de Alzheimer hastası oldukları öğrenilen kadınlar tepkisiz kalınca 2 yaşındaki çocukla birlikte balkonda yanarak can verdiler. O anlar bir mahalleli tarafından da anbean cep telefonuyla kaydedildi.

Saat 22.54 sularında düşen ihbarın ardından hemen harekete geçen itfaiye ekipleri 5 dakika sonra saat 22.59'da 4 araç ve 11 personel ile müdahaleye başladı saat 23.10 sularında yangın kontrol altına alındı. Oturma odası ve balkonun tamamen yandığı diğer bölümlerin ise ısı ve hararetten zarar gördüğü evin içine giren ekipler balkon kısmında 2 kadın ve 2 yaşındaki çocuğun cesetlerini tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cesedi saat 04.00 sularında evden çıkarılıp otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaşanan yangının küle çevirdiği evin görüntülerinden ne derece şiddetli yaşandığı bir kez daha gözler önüne serildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 1'i çocuk 2 kadının cenazelerinin ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacabey'de toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA