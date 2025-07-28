Bursa'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı! İşte vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar

Bursa'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı! İşte vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar
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Bursa'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı! İşte vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar
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Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayan ve diğer ilçelere de sıçrayan orman yangını üçüncü gününde de devam ederken; alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar ise kameralarca kaydedildi.

Bursa'da çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Vatandaşların alevler kaçtığı anlar ise kameralarca kaydedildi.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayan ve Harmancık ile Orhaneli ilçelerine de sıçrayan orman yangınları üçüncü gününde de devam ediyor.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran rampası mevkisindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle Çakmak köyüne giriş çıkış yasaklandı.

VATANDAŞLARIN ALEVLERDEN KAÇTIĞI ANLAR KAMERALARDA

Yangının hızla yerleşim bölgelerine yaklaşması nedeniyle vatandaşlar bölgeyi terk etmeye başladı. Vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar ise kameralarca kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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