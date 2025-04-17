Bursa'da Yangın Seyri, 3 Evi Küle Çevirirken Can Kaybı Olmadı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki iki eve daha sıçradı. Yangında can kaybı olmazken, yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Yanan evler kullanılamaz hale gelirken, yangın neticesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemli alırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - BURSA