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Bursa'da Yangın Seyri, 3 Evi Küle Çevirirken Can Kaybı Olmadı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki iki eve daha sıçradı. Yangında can kaybı olmazken, yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Yanan evler kullanılamaz hale gelirken, yangın neticesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemli alırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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