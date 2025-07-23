Bursa'da Yangın Ortasında Çocukların Suya Atlaması Dikkat Çekti

Bursa'da Yangın Ortasında Çocukların Suya Atlaması Dikkat Çekti
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Mustafakemalpaşa'da çıkan yangın sırasında, çocukların alevler arasında sulama kanalına atlayarak yüzmesi tehlikeyi gözler önüne serdi. Yangın sonrası yetkililer, sulama kanallarının güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otluk alanda yaşanan yangın ilginç anlara sahne oldu. Yakın bölgede boylarını aşan alevlere rağmen çocukların su kanalına atlayıp yüzmeleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Önal Fen Lisesi karşısındaki otluk alanlarda yangın çıktı. Okullar bölgesine yakın noktada başlayan yangın, kısa sürede çevredeki yapıları tehdit etmeye başladı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren yoğun bir müdahale sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangınla mücadele sürerken, birkaç çocuğun su kanalına atlaması dikkat çekti. Alevlerin yükseldiği alanın hemen yakınında bulunan sulama kanalına, sıcaklığın 36 dereceyi bulması nedeniyle serinlemek için giren 6-7 çocuk yaşanan tehlikeyi hiçe saydı. Çocuklar, yangına çok yakın bir mesafedeki beton köprüden suya akrobatik hareketlerle atlayarak yüzdü.

Hem yangın tehdidi hem de sulama kanalındaki ani akıntı riski göz önünde bulundurulduğunda etraftaki vatandaşlar, çocukları uyararak kanaldan çıkarttı. Yangın sırasında yaşanan bu görüntüler, telaş yaşayan vatandaşların da tepkisine yol açtı.

Yetkililer, sulama kanallarının yüzmek için uygun yerler olmadığını ve ciddi güvenlik riskleri barındırdığını bir kez daha hatırlatarak, vatandaşları bu tür tehlikelerden uzak durmaya çağırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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