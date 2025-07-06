Bursa'da Yangın: Ceviz Bahçesi ve Ormanlık Alan Zarar Gördü

Bursa'da Yangın: Ceviz Bahçesi ve Ormanlık Alan Zarar Gördü
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İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında, otluk alandan sıçrayan alevler ceviz bahçesi ve ormanlık alana ulaştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saat içinde kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Ceviz bahçesi ve ormanlık alandaki bazı ağaçlar yandı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi ile Kalburt mevkii arasında dere kenarındaki otluk alanda meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevrede bulunan ceviz bahçesi ve ormanlık alana sıçradı. O sırada olay yerinden geçen Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, durumu İnegöl İtfaiyesi ve orman işletme ekiplerine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu ormanlık ve ceviz bahçesindeki 20 dönümlük alandaki ağaçlar yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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