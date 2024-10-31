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Bursa'da Yağışlı Havada Tır Kontrolden Çıktı

Bursa'da Yağışlı Havada Tır Kontrolden Çıktı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan TOGG yüklü tır, yol kenarına savruldu. Şans eseri devrilmeyen tır, trafik ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu. Şans eseri devrilmeyen araçlar trafik ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Rampası mevkiinde TOGG yüklü tır seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında mahsur kalırken, tır sürücüsü 112 Ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, araçlar ise çekici yardımı ile kurtarıldı. Şans eseri devrilmeyen tırdaki araçlar ise hasar görmeden tekrar yola koyuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hava Durumu 3-sayfa Kestel trafik bursa Yaşam Olay Kaza TOGG

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