Bursa'da Yabancı Uyruklu Göçmenleri Taşıyan Organizatör Yakaladı

Bursa'da Yabancı Uyruklu Göçmenleri Taşıyan Organizatör Yakaladı
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Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen taşımacılığı yapan bir organizatörü gözaltına aldı. 5 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte bir araçta durduruldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahısları kaçak olarak taşıyan organizatörlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 organizatör gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya kaçak göçmen taşıyan bir organizatör olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmalarda M.S. isimli şahsın 34 plakalı aracıyla yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla taşıdığı tespit edildi. Durum üzerine harekete geçen ekipler, 34 plakalı otomobili Bursa Kuzey gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 yabancı uyruklu şahsın birinin kimliksiz, üç şahsın İstanbul iline kayıtlı geçici koruma kimlik belgesi olduğu, organizatörün ise geçici koruma kimlik belgesinin iptal edildiği anlaşıldı. Yabancı uyruklu şahıslarla yapılan görüşmelerde ise, organizatörün kişi başı 12 bin lira aldığı öğrenildi. Yabancı uyruklu şahıslar işlemleri yapılması üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, M.S. isimli organizatör ise adli mercilere sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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