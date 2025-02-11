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Bursa'da Yabancı Uyruklu Göçmenlere Kaçak Yer Temin Eden 3 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Yabancı Uyruklu Göçmenlere Kaçak Yer Temin Eden 3 Şüpheli Yakalandı
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin eden 3 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Kaçak yollarla ülkeye giren 9 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi.

Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek bir işyerinde çalıştırdığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Geniş kapsamlı çalışan ekipler, kaçak yollarla ülkeye giren ve kendilerine yer temin eden organizatörlere yönelik yaptığı çalışmalarda Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bir inşaat firmasının şantiye alanına baskın düzenledi. Polis ekiplerince kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kimlik tespiti için İl Göç İdaresine gönderilen şahıslar, sınır dışı edilirken, kendilerine yer temin eden S.C., H.D. ve G.Ö. isimli 3 şahıs gözaltına altına alınarak adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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