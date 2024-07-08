Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Mustafakemalpaşa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Durum üzerine harekete geçen ekipler, ilçe terminalinde şüpheli C.Ç.(28)'i suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA