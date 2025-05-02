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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon: 6 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon: 6 gözaltı
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Bursa'da Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Evlere yapılan baskınlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bursa'da Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde yaptıkları operasyonla beraber 6 uyuşturucu tacirini suçüstü gözaltına aldı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde olduğu uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şahısları evlerinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet çifte tüfek, 2 adet tabanca, 16 bin lira nakit para, 8 adet cep telefonu ve 512 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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