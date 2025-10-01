Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Güncelleme:
İnegöl'de Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir evde yaptıkları operasyonda 450 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirerek şüpheli Hıdır Y.'yi tutukladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir evde çok miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, savcılık talimatıyla eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada yaklaşık 450 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli Hıdır Y. (55) sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
