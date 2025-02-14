Bursa'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Otomobilin Sürücüsü Gözaltına Alındı
Orhangazi'de polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil bir kovalamaca sonucu yakalanırken, aracın içinde 25 gram uyuşturucu madde bulundu. Sürücü E.A. gözaltına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Orhangazi ilçesinde devriye atan polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden 25 gram uyuşturucu madde çıktı. Sürücü E.A. (24), işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa