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Kontrolden çıkan traktör köprüden aşağı uçtu

Kontrolden çıkan traktör köprüden aşağı uçtu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktör köprüden şarampole düştü. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü, mahalle muhtarının getirdiği iş makinesiyle kurtarıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, çevredekiler muhtar ve sağlık ekiplerini alkışladı.

Bursa'da kontrolden çıkan traktörün köprüden aşağı düşmesiyle altında kalan sürücü, muhtarın getirdiği iş makinesiyle kurtarıldı. İş makinesiyle traktörü kaldıran Hasanpaşa Mahallesi muhtarı ve ekipler büyük kurtarma operasyonu gerçekleştirirken, sürücünün yakınları muhtar ve sağlık ekiplerini ayakta alkışladılar.

Kaza, saat 14.00'de İnegöl ilçesi Hasanpaşa Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Abdullah O. (65) yönetimindeki 16 ZN 759 plakalı traktör, Hasanpaşa köprüsü üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Köprü korumalık demirlerini aşan traktör şarampole düşerek ters durdu. Ters duran traktörün altında kalan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

O sırada kazayı gören Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Karadeniz, iş makinesini alıp olay yerine geldi. Muhtarın yönetimindeki iş makinesiyle kaldırılan traktörün altında sıkılan sürücü kurtarıldı.

Ayakta alkışladılar

Çevredeki vatandaşlar, yaralıyı kurtaran muhtar ve sağlık ekiplerini ayakta alkışlayarak teşekkür ettiler. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı anlatan Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Karadeniz, "Biz köydeydik, arkadaşlar traktör devrildi deyince hemen gelip baktık. Vatandaşımız altında kalmış, ambulansımız ve sağlık ekipleri gelmiş. Sağlık ekiplerimizle birlikte ben hemen kepçeyi alıp geldim. İçinde kalan vatandaşımız çok şükür sağ salim kurtuldu. Yardım edenlerden de herkesten de Allah razı olsun. Herhalde arkadaşımızın yukarıda sıcaktan mı yoksa bir şeyden başı döndü, bilmiyoruz. Köprüden aşağı düşmüş" dedi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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