Bursa'da Traktör Devrildi: 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde zeytinlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Beyazıt (79) kendisine ait 34 CEB 553 plakalı traktörle sarp arazide yokuş yukarı çıkmak istedi. Yerlerin yağış nedeniyle çamurlu olmasından dolayı kayan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Beyazıt'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA