Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi

Bursa'da Traktör Devrildi: 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Traktör Devrildi: 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 79 yaşındaki Halil Beyazıt hayatını kaybetti. Kaza, çamurlu arazide traktörün kayması sonucu meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde zeytinlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Beyazıt (79) kendisine ait 34 CEB 553 plakalı traktörle sarp arazide yokuş yukarı çıkmak istedi. Yerlerin yağış nedeniyle çamurlu olmasından dolayı kayan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Beyazıt'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, gerçek bambaşka çıktı
img

"Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağırdı, gözaltına alındı
img

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir? Kalpazan final mi yaptı, bitti mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Aralık Antalya su kesintisi listesi Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.