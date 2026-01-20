Bursa'da trafo yangını korkuttu

Bursa'da patlama sonucu trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki trafo henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın kapladığı mahallede panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA