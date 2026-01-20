Haberler

Bursa'da trafo yangını korkuttu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir trafoda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da patlama sonucu trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki trafo henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın kapladığı mahallede panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
