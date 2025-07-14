Bursa'da Trafikte Silahlı Saldırı Anları Kamerada

Bursa'da Trafikte Silahlı Saldırı Anları Kamerada
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilden silahla ateş açıldı, panik içinde olan sürücüler için korku dolu anlar yaşandı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden arka arkaya silahla ateş açıldı. Trafikte korku dolu anlar yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, seyir halindeki otomobilin camından dışarı silahla defalarca ateş açtı. Trafikteki diğer sürücüler büyük panik yaşadı.

Şüphelinin ateş açtığı o anları ise arka koltukta oturan arkadaşı kayda alıp sosyal medyada yayınladı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntülerdeki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kimlik tespiti ve aracın plakasının belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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