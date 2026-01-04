Haberler

Kavga esnasında yola savrulan çocuk yürekleri ağza getirdi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında trafikte yaşanan kavga sırasında bir çocuğun yola düşmesi endişe yarattı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafikte yaşanan kavga sırasında tehlikeli anlar kameralara yansıdı. Namazgah Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yol ortasında yaşanan kavga sırasında çevrede toplanan vatandaşlar endişe dolu anlar yaşarken, olay anını izleyen bir çocuğun rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek yola savrulduğu görüldü. Çocuğun son anda araçların arasına girmeden kurtulması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kavga anları çevrede paniğe neden olurken, yaşanan tehlikeli anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

